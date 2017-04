Eile hommikul varises Tartus Aardla tänaval kokku ettevõtetevahelise tee kõrge paekivimüür. Veel õhtul kella viie ajal ei saanud päästjad täie kindlusega öelda, et kedagi tohutu pinnase ja kivihunniku alla ei jäänud.

Kõrge müüri varisemine kella üheksa paiku oli kuulda mitu maja eemal. Esimene ehmatus oli, et üks sealse ettevõtte töötaja jäi varingu alla. Ta ei olnud tööle jõudnud ja ta ei vastanud ka telefonile. Kõigepealt uuritigi varingupaika termokaameraga, et näha, kas keegi võib pinnase ja müürijuppide all olla. Kedagi ei leitud ja tund hiljem saadi ka kadunud töötajaga ühendust. Kuna teed kasutavad paljud inimesed, uurimist jätkati. Ekskavaator hakkas ettevaatlikult sissesõidutee otsa puhastama ja kella 11 ajal saabus otsingukoer, kellega peagi liitus veel teinegi hea ninaga karvane kolleeg.

Pinnast varises pisut juurde ka sel ajal, kui ekskavaator teed puhastas. Pärastlõunaks oli pool teed vaba, kella viie ajal kaks kolmandikku, kui Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles Õhtulehele, et paistab, et tegu on siiski õnneliku õnnetusega.

Mis varingu põhjustas, see vajab veel täpsemat analüüsi, kuid päästjate esialgne hinnang on, et vana müüri lammutasid erosioon ja vihm. Ühe sündmuskohal viibinud mehe teada oli müüri läheduses mõni aeg tagasi ka torutöid tehtud.