Põlvamaa Leevi, Ruusa ja Linte rahvas on leinameeleolus. Põlva Tarbijate Ühistu ähvardab juunis-juulis sulgeda sealsed külapoed. Kaupluste ustele on kleebitud sildid, millel tänatakse seniseid kliente. Ei külarahvas ega ka poemüüjad usu, et kauplused suletakse erakordselt aktiveerunud piirikaubanduse tõttu nagu ülemused väidavad.

"Enne avalduste tegemist poodide sulgemise kohta vaadaku ärimehed ja poliitikud ikka kaardile ka. Lintest Apesse on 100 ja Valka 120 kilomeetrit. Tallinnast Lätti viina järele käia on märksa lihtsam," muigab Põlvamaal elav naine Coopi juhtide jutu peale, et kolm külapoodi pannakse kinni kõrge alkoholiaktsiisi ja piirikaubanduse tõttu.

Leevi poe uksele kinnitatud silt annab teada, et pärast sulgemist on lähim toidukauplus Veriora alevikus. Kohalikud ütlevad, et Veriora on küll vaid 12 kilomeetri kaugusel, aga sinna on bussiga kehv sõita. Nii et ikka kaugemale, Võrru või Põlvasse. Leevi külas elab paarsada inimest, kuid kaupluse ees peatuvad ka paljud möödasõitjad.

"Inimesed on ikka väga nördinud. Meie pood on vähemalt pool sajandit vana. See on küll jama jutt, et inimesed siit saja kilomeetri kaugusele Valka viina ja leiva järele sõidavad," ütleb müüjatar Anu. Tõsi, paljud käivad linnas tööl ning sealt võetakse mõistagi söögid ja joogid koju kaasa.

"Ka mina olen Lätis poes käinud, aga see oli jõulude ajal üks kord. Ei pane siin keegi regulaarselt Läti viinaringe kokku. Alkoholi ostetakse vähem küll, aga üks põjus on see, et noored toovad oma napsud linnast. Need, kes külapoest agaralt ostsid, on tasapisi manalateele läinud," räägib ta ja ütleb, et kui keegi peaks tõesti Lätis viina järel käima, siis joob ta selle paari päevaga ära ja tuleb ikka külapoodi lisa hankima. "Meie küla ja Läti vahele jääb kaks valda ja hulk väikepoode. Ning Mõniste kauplus ju peab vastu, kuigi sealt on Apesse kiviga visata," imestab ta ja räägib lähemalt Leevi rahva murest: "Autoinimesed saavad ka mujal poes käia, aga vastu seina on surutud need, kes kaugemale poodi peaksid jala või rattaga minema. Veriorale on siit väga halb käia. Eks edaspidi tuleb bussiga hommikuti Võru Maximasse sõita. Meile aga vaevalt keegi kooperatiivi asendama tahab tulla. Väikeses kohas üksiküritaja vastu ei pea. Ainus lootus on, et siia poodi tahab tulla Grossi või Meie kett."

Ja näe – Verioralt tuleb Arvo hoopis Leevi poodi. "Ma ei usu seda iialgi, et maainimesed nii kaugelt massiliselt Lätti käivad. Venemaast ei maksa rääkidagi. Sealt ei saa ju suurt midagi kaasa tuua. Pigem käiakse poes Tartus kui Valkas. Ja kui aus olla, siis millisel külajoodikul ongi sellist raha, et Lätti käia ja sealt suures koguses viina kaasa tuua? Ärgu ikka pangu poodi kinni veel, vanainimesed jäävad hätta," ütleb temagi.

ANNAB ALLKIRJA: Mõistagi annab ka Meeri allkirja, et kohalik Ruusa kauplus alles jääks. (Aldo Luud)

Kolmandik käibest on alkohol

Ruusa poe uksel tänatakse samuti endiseid kliente ja antakse näpunäiteid, kuhu pärast 15. juunit kaupa tooma minna. Leevakule või siis 15 kilomeetri kaugusele Räpinasse.

Parasjagu Ruusa peatuses bussi ootav Meeri ütleb, et tal autot ei ole, aga õnneks on veel hea tervis. "Mina jõuan Räpinas bussiga poes ära käia, aga kõik ei suuda. Neile tähendab see noa selga löömist. Inimeste süda poe pärast ikka väga valutab. Kas nüüd tuleb siis tõesti isegi piima ja leiva pärast linna sõita?" küsib ta.

Meeri ütleb, et on nõus kodupoes kauba eest ka rohkem maksma, kui pood alles jääks.

"Meil peaks poel ju kliente olema küll. Siit saavad oma kauba ka kohalik kool ja lastead. Meil käib kaks korda nädalas ka kalaauto, aga ega see siis poodi asenda," tõdeb ta. "Kunagi oli kaupluse sööklapoolel väike erapood, aga ei pidanud vastu," ei usu ta üksiku kaupleja tulekut. "Esialgu on rahval plaanis kaupluse allesjäämiseks allkirju koguda. Kui kuulsin uudistest, et Põlvamaal suletakse kolm poodi piirikaubanduse tõttu, siis ei osanud arvata, et see meid võib puudutada. Kus see piir siin keset Eestimaad on?" imestab ta.

HEAD KLIENDID: Head kliendid, kauplus lõpetab tegevuse. (Aldo Luud)

Ruusa kaupluse müüja Kaja ütleb, et inimesed on kurvad, solvunud ja vihased.

"Ametlik versioon on, et poed suretab välja piirikaubandus. Küsisin oma otseselt ülemuselt, et näita Ruusal mulle kas või ühte joodikut, kes siit läbi kahe maakonna rattaga Valka viina järgi väntab? Olen siin poes töötanud kümme aastat ja ei ole see käive siin selle ajaga langenud. Jutt või asi, et kliente ei ole. Ka postiteenus on poes ja inimesed on sellega väga rahul. Poega kaob ka see," räägib ta.

Kogu jutuajamise jooksul tuli üks klient ja teine läks. Tõsi, alkoholi ei osteta, Tahetakse kommi, saia, kala ja õunu.

Põlva Tarbijate Ühistu esimees Peeter Urman on välismaale läinud, aga möödunud nädalal rõhus ta pressiteates ikka sellele, et poed suletakse viimaste aastate poliitiliste väärotsuste mõjul tekkinud piirikaubanduse tõttu. Teisisõnu – rahvas käib alkoholi ostmas Lätist.

"Ühistulise organisatsioonina oleme mitmeid poode hoidnud töös teiste kaupluste arvelt, kuid paraku ei saa me seda lõputult teha," kurtis Urman. Ta ütles varem ERRile, et väljaspool Põlvat ja Räpinat moodustab alkoholi osa poe käibest 20–35 protsenti ning mida väiksem kauplus ja mida kaugemal linnast, seda suurem selle osakaal on. Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles Õhtulehele sama: "Mida väiksem pood, seda suurem on alkoholi osakaal käibes. Oleksime neid poode väikese miinuse korral lahti hoidnud, aga kahjuks läksid miinused juba suureks," selgitab ta.