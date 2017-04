Kaitsepolitsei endine peadirektor, pronksiöö ajal siseministri ametit pidanud Jüri Pihl kinnitab, et vandaalitsejad tegid Eestile välispoliitiliselt väga suure teene. Ta räägib, kuidas laamendajate rahustamiseks leiti kaval ja väga tõhus meetod ning sellest miks Eesti tegelikult küberrünnaku ohvriks langes.

Ma usun, et iga päev te pronksiööle ei mõtle, aga kui praegu tagasi vaatate 10 aasta tagustele sündmustele, siis mis tunded valdavad?

Eks tunded ajas muutuvad. Kui ma nüüd tagasi vaatan, siis hea meel on selle üle, et midagi taolist pole enam toimunud. Ja niipalju kui mul infot on, ka ei paista, et tuleks. Ka 10 aastat tagasi oli mulle üllatuseks, et see probleem üldse üles kerkis. Me olime ju 15 aastat olnud iseseisvad. Olime üle elanud väga rasked ajad 1990ndate alguses: Narva referendum ja autonoomiataotlus jne. Kuidagi sai riik nendest kriisidest ühiste pingutustega nii üle, et ei toimunud mingit mäsu. Ja siis korraga… See ei alanud ju 2007. aasta aprillis, enne seda ju terve aasta käis mingisugune tegevus pronkssõduri ümber. Aga, et asi vägivaldseks läks, see oli minu jaoks üllatav Eesti vabariigi 16. aastal.

Kas on liiga julge spekulatsioon väita, et pronkssõduri pooldajaid ja ägedaid vastaseid juhiti ühest keskusest, et hoida lihtsalt pinget pidevalt üleval?