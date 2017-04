"Miks nad niimoodi tegid? Ta on hästi sõbralik, ta tahab kõigiga rääkida – täiskasvanute ja lastega. Ta läheb juurde ja räägib. Mismoodi ta siis nendele poistele ette jäi?" ei mõista kolmapäeval vanemalt koolikaaslaselt peksa saanud poisi õde Kaisa.

Paide poiss Sander (nimi muudetud) läks pärast kooli koos kahe tüdrukuga koju. Plikadel tuli meelde, et midagi jäi koolimajja ja jooksid tagasi. Poiss kõndis üksi edasi ja siis tuldi talle kallale.

Poisse, kes esimese klassi õpilast kimbutasid, oli viis. Kuid näib, et oksaga virutas vaid üks kuuenda klassi poiss. Kas teised ka last hiljem jalgadega tagusid, pole päris selge. Politsei arvab siiski, et olgu üks noorem ja teine tublisti vanem, kuid tüli taga võisid olla mõlemad pooled.

Sander käib Paide ühisgümnaasiumi esimeses klassis, kuid kõnnib juba mõnda aega iseseisvalt koolist koju. Tavaliselt koos kahe suure sõbrannaga. Seekord kiirustasid aga kaks sõbrannat keset koduteed tagasi kooli. Selles, mis edasi juhtus, Kaisa enam kindel pole.