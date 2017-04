Õhtuleht küsis, millist päästevesti soovitaks Revali Merekooli kutselised merepäästjad nii tavakasutuisse, politseile kui päästele. Videos näidatakse sellist vesti ja selle toimimist.

Põhimõtteliselt on tegu nn hübriidvestiga, millel on sportvesti ujuv osa, aga ka kaelatugi, mis hoiavad vette sattunud inimest pinnal ning keeravad samas ta ka õigesse asendisse - seljale, et ta ei tõmbaks vett sisse ega upuks.

Boonusena on sellel vestil ka täispuhutav osa, mida saab rakendada nii automaatselt avanevana kui ka käsitsi avatavana. Viimast on just vaja politseinikel ja päästjatel, kelle vest ei tohi märjaks saades näiteks päästetöödel ja muidu valel ajal ise avaneda.

Revali Merekooli instruktorid Ragnar Klaamas ja Raivo Männik näitasid, kuidas sellist vesti hooldada, avada ja kasutada.