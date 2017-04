Kahe piiirvalvuri hukkumine päästevestide vale kasutamise ja ehk ka päästevahendite vale valiku tõttu paneb küsima, mida tehti valesti? Kasutame õppevideos sama tüüpi vesti, mis oli seljas hukkunutel.

Sama tüüpi kõige levinumat vestimudelit kasutavad ka politsei, piirivalve ja päästeteenistuse töötajad nii Eestis kui naaberriikides. Seni, kui prokuratuur ei avalda täpseid uurimisandmeid,pole kindel, et vest oli täpselt sama, küll aga on teada, et see oli sama tüüpi.

Õhtuleht küsis igapäevaselt merepääste koolitusega tegelevatelt Revali Merekooli spetsialistidelt, kuidas on õige kontrollida ja kasutada kõige tavalisemat iseavatavat paukvesti.Seletusi jagab Revali Merekooli kvaliteedijuht ja merepääste instruktor Ragnar Klaamas.

Kas Haapsalus hukkunutel olid seljas just täoselt samad vestid, keeldub politsei seni avalikustamast. Vestide tööpõhimõte oli aga sama.

Iseensest selline vest ei avane ja kui inimene on saanud näiteks löögi pähe, nagu juhtus ühega hukkunud piirivalvuritest, on selline vest inimelu päästmisel kasutu.