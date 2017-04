Politsei käitus õigesti

Valdur Hõimoja, trammipargi veteran, liiklusohutuse konsultant: Mootorratturi peatamiseks politsei poolt tarvitatud abinõud kiidan täielikult heaks ja õigeks. Ainult nii tuleks tegutseda, kui ei austata kehtivaid seadusi. Mootorratta juht omab auto juhtimisoskust – see tähendab, et tunneb liiklusseadust. Ta eiras politsei märguannet peatumiseks, mis on ränk liiklusseaduse rikkumine, ja püüdis põgeneda, ületades pidevalt lubatud liikluskiirust.

Kuid midagi on tõsiselt mäda meie liikluses. Milline näeb täna üldiselt välja liiklusohutuse kontroll? Fikseeritakse liikluskiiruste ületamist, seda ka suures osas liikluskaamerate abil. Tehakse juhtide kainuse kontrolli, aga mitu protsenti ebakaineid juhte tabatakse? Politseid on ikka mõtlematult palju kärbitud.