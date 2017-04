9 naist paljastasid portaalile Your Tango kõige pöörasemad kogemused sellest, mil said teada, et nende mees neid petab.

Elu on näidanud, et paljud mehed kipuvad petma. Enamasti ei selgu see mehe ausa ülestunnistuse tõttu, vaid naine avastab selle väga koledal kombel.

Üks naine pajatas, kuidas ta sõbranna tabas oma mehe pettuse tänu sellele, et mees oli pärast võõra naisega seksimist liiga laisk, et minna pesema. Naine pakkus mehe suuseksi, kuid tundis neise naise maitset...

2. Ta tegi võõra naise rasedaks

Naine sai kõne mehe eksilt, kes väitis, et olemas on 18-aastane tüdruk, kellele mees lapse on teinud. Sel hetkel oli paarikese ühine poeg saamas alles üheseks...

3. Ta läks oma eksi juurde tagasi, aga praegusele naisele unustas seda öelda

Mingil hetkel mees enam ei vastanud naise kõnedele ja sõnumitele. Kaks nädalat hiljem saatis sõnumi naisele hoopis ta mehe eks, kes teatas, et tema on taas mehega koos. Ja koos olevat nad juba kuid...

4. Ta läks oma emale külla koos teise naisega

5. Mina ja mu töökaaslane - me magasime sama mehega

Kuus kuud ühiselt töötamist tõi peol selguse, kui üks kolleeg teatas naisele, et ootab kaksikuid. Pärast õnnesoove tekkis naisel huvi, et kes on isa. Lõpuks selgus, et isaks on saamas mees, kellega ka tema oli viimased pool aastat voodit jaganud.

6. Mees jäi naisele vahele Facebookis

Üks ja kindel naine märkis fotod meeldivaks, mis tekitas kahtlust.

7. Ta suudles oma töökaaslast tööl

Naine viis mehele tööle lõunat, kuid nägi meest teise naisega suudlemas.

8. Mees pettis naist.... naise enda õega...

Naine oli just mehe jätnud ja rääkis õele, et tahab vist tagasi abikaasaga kokku saada. Õde muutus seda kuulates kummaliseks. Kunagi märkis õde vaidluses, et naine oli ise süüdi, et suhe lagunes. Aeg läks ja naine otsustas uurida oma õe päevikut.