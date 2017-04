Jamala, täisnimega Susana Alimivna Jamaladinova, ja Bekir kihlusid möödunud aasta 2. novembril ja naine jagas suurepärast uudist oma Instagrami kontol. Nüüd näitab Jamala Facebookis ka imekauneid pulmapilte , millelt on näha, et paar on tõeliselt õnnelik .

Delfi Naistekas on teinud ülevaate erinevatest pulmarituaalidest üle maailma ning seal on kirjutatud, et moslemipulmad kestavad tavaliselt kolm päeva ja sisaldavad erinevaid tseremooniaid ja pidustusi. Tseremoonia ise on tavaliselt üsna lihtne, sisaldades jutlust, palvust, tõotust ja abielulepingu allkirjastamist, mis võtab umbes tunni. Pulmapeol on aga sadu külalisi ja tõeline pidusöök. Alkoholi moslemipulmades ei serveerita ning ka seal on kombeks kinkida ümbrikke rahaga.

Bekir on majandusteadlane ja matemaatik ning just sel põhjusel kahtles Jamala esiti nende suhtes. Mullu oktoobris rääkis Jamala Ukraina telekanalile 1+1 antud intervjuus, et neil on ühiseid huvisid. "Ta armastab oma tööd. Algul olin väga mures, et muusikul pole matemaatikuga midagi ühist. Siiski aitab ta mul oma matemaatiliste teadmisteha mõista, mis muusikas toimub," sõnas Jamala.

Nad kohtusid kolm aastat tagasi ühiste tuttavate kaudu ning Bekir on Jamalast kaheksa aastat noorem. "Me käime kohtamas ja saame teineteise vanematega väga hästi läbi. Ma ei taha seda pikalt kommenteerida, kuid see suhe on minu jaoks väga tähtis," vahendab eurouudiste portaal Wiwibloggs antud intervjuud. "Ma ei ole veel saanud abieluettepanekut, kuid meil on sel teemal olnud tõsiseid vestlusi."