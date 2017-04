Reedel, 28. aprillil avatakse Tallinna Teletornis Nõukogude aja paradoksaalsust illustreeriv näitus „ Banaane ei ole. Ajareis Nõukogude argipäeva.”

Näitus on kokku pandud lugudest, mis on kogutud paljude inimeste poolt.Lisaks paljudele põnevatele rekvisiitidele saab näha ka näituse tarbeks üles ehitatud realistlikku 70-80-ndate stiilis keskmise eestlase korterit.

Need, kes mäletavad, võivad meenutada toonast absurdsust, noorte jaoks on see tõeline eksootika. Välismaalased, kel Nõukogude ajaga otsest nostalgilist seost pole, saavad võimaluse heita pilgu raudse eesriide taguste inimeste igapäevaellu. Külastajal on võimalus ajaperioodi kogeda, liikudes mööda erinevaid trajektoore.

Näitus Teletornis (Stanislav Moshkov)

Näituse idee autorid võtavad näituse idee kokku: “Keskendume 70-80ndatele. Selleks ajaks olid nõukogude inimesed kohandunud süsteemiga, milles tuli elada. Olid leitud viisid võimalikult mugavaks äraolemiseks ja toimetulekuks. Oldi leidlikud, loomingulised ja nutikad. See, et poelettidel kaupa nappis, ei tähendanud, et kodudes neid asju polnud. Kui vaja, tehti ise. Süsteemi sees hakkamasaamisega kaasnes piisav kogus absurdi. Meid huvitab just see osa.”