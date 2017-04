Kaubanduskett Coop paneb lähiajal kinni kolm maakauplust. Iseenesest ei ole selles ju midagi eriskummalist. Milline nägi välja sovhoosi velskripunkt, seda enam ei mäletatagi. Milline nägi välja põhikool ja hiljem algkool, see raskustega veel meenub. Postipunkt on paljudel veel selgelt silme ees. Külapoodidel läheb seni vahelduva eduga nagu karikakramängus.

Eesti elanikkonna vähenemine ja tsentraliseerumine on küll paratamatu, kuid ka ärahoitav. Küll tekitab kohalikus rahvas imestust see, et kolm kauplust, mis asuvad keset Eestit, suletakse põhjendusel, et neil läheb halvasti piirikaubanduse tõttu. Kas tõesti mõjutab alkoholiaktsiisi tõus kohalikku elu ka saja kilomeetri kaugusel Lätist?

Coop kinnitab, et nii see on. Ja samas võib see isegi tõsi olla, kui eestlaste ostureisijate hordid jõuavad lisaks Valkale ka Valmierasse ja Riiga. Kui külas on kas või paar aktiivset Lätis viina järel käijat, siis võib juba seegi väikepoe käibele laastavalt mõjuda. Kohalikud elanikud siiski ei usu piirikaubanduse nõnda drastilisse mõjusse, et seetõttu peaks poode lausa sulgema. Tõde on ilmselt kuskil vahepeal.

Küll on selge, et maarahvale on olulisem pood, kui haldusreformiga kaasas käiv loodetav teenuste kvaliteedi paranemine. Kui keset Eestit pannakse külapoode kinni aga tõesti seetõttu, et poliitikud tegid vale otsuse, siis tuleks otsust muuta. Sel juhul on alkoholiaktsiisi tõstmine kõige puhtam regionaalpoliitiline küsimus.