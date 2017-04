Tuleb möönda, et pakkumine tundub ahvatlev, kui Rail Balticu ehitamiseks peab Eesti riik välja käima 270 miljonit ning EL maksab omalt poolt üle miljardi euro. Kuigi raudtee võib tunduda odavalt kättesaaduna, kui maksame ise vaid viiendiku, on lõppkokkuvõttes tegu meie riigieelarvet silmas pidades siiski suure summaga. Ka kõik senised suurinvesteeringud kahvatuvad selle 270 miljoni kõval: Koidula piirijaam maksis 70 ja Mäo liiklussõlm 32 miljonit. Võrdluseks – tosina aasta eest rajatud Saaremaa süvasadamale kulus tänapäeva mõistes kõigest kommirahana tunduvad 5 miljonit. Need kolm objekti pole nimetatud juhuslikult, sest leebelt väljendudes on tegu tulevikuinvesteeringutega, kuna Vene transiidi lootuses rajatud piirijaam seisab tühjalt nagu enamuse ajast ka süvasadam ning Mäo sõlm on rajatud sellise perspektiivitundega, et autovoole kitsaks ei jää ta ka saja aasta pärast.

Sama kehtib ka Rail Balticu puhul. Kui ehitame ta valmis, saab kümne aasta jooksul otseselt ja kaudselt tööd ka hulk kohalikke lihtsama töö tegijaid, mis parandab tööhõivet ja edendab majandust. Praegune optimistlik prognoos ütleb, et iga projekti pandud euro toob kaudselt kuus eurot tagasi – kes ütleks ära kaheksa miljardi teenimisest?

Lääne-Euroopa armastab tõepoolest sõita kiirete ja mugavate rongidega. Ka Eesti inimene ei ütle võimaluste tekkides rongisõidust ära, mida kinnitab tihedalt rahvast täis topitud Elroni veerem. Praegu ei tea me aga, kas ka 10 aasta pärast tahetakse sõita kiirrongiga või on see selleks ajaks muude võimaluste kõrval juba tehnika eilne päev.

Kui riik otsustab kiire raudtee rajada ja on välja arvutatud ka sellest loodetav tulu, siis ei tohiks olla ülemäära keeruline rongipiletite orienteeruva hinna määramine. Nii saaks igaüks ise hinnata, kas ta saab endale lubada rongiga Riiga või Berliini sõitmist või on odavam sinna ikkagi lennata. Piletihinna ütlemine on seda lihtsam, et riigi käes on hinnakujunduse hoovad nii nagu praegugi doteeritakse rongi- ja praamiliiklust ning juurutatakse tasuta ühistransporti.

Kui raudteeehitus on aga juba otsustatud, siis on meie poliitikuil esmatähtis tagada, et Tallinnast algav kiirtrass ei lõpeks Leedu või Poola tupikus. Nagu Siim Kallas ütles, on RB taandunud usu küsimuseks. Et tõe kriteerium on praktika, siis seda, kas uut raudteed ka kasutama hakatakse, näeme pärast selle valmimist, olles vajadusel valmis ka kahjumeid kinni maksma.