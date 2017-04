Verona shop opened now🙈http://www.moonwalk.ee/veronashop/ #esc2017#koittoomeofficial#laura#verona#alexanderboutique#carrerasunglasses#sportlandeesti##GalaxyS8 #minusamsung #UnboxYourPhone

A post shared by Koit Toome Official (@koittoomeofficial) on Apr 27, 2017 at 4:04am PDT