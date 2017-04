Inimõiguste koordinator Maria Baronova ütleb Novaja Gazetale, et Avatud Venemaa fondi kontoris toimuvad hetkel läbiotsimised. Avatud Venemaa endine juht on Vene ärimees Mihhail Hodorkovski.

Avatud Venemaa kuulutati täna Vene justiitsministeeriumis ebasoovitatavaks organisatsiooniks. Läbiotsimised algasid kell 16.00. Töötajatel kästi "väga rangelt" ruumidest lahkuda. Aleksandr Solovjov, kes on fondi praegune juht, ütleb Twitteris, et miilits keelas neil telefonide kasutamise.

Baronova lisab, et kontorist viiakse minema nii dokumente kui kontoritehnikat. Solvovjov kirjutab Twitteris, et keegi olevat teinud vihje, et Avatud Venemaa kontoris on ekstremistide materjale, mille peale tulid kohale 24 miilitsat.