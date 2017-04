Aga türklasi oli tulnud kõige rohkem, neil oli palju maata talupoegi, kel oma riigis tulevikku ei olnud. Nad olid jõudnud Saksamaal juba paralleelmaailma luua ja tundsid ennast hästi. Palk oli Saksamaal korralik, jalad saadi kiiresti alla. Alguses ei mõelnud keegi selle peale, et nad siinse ühiskonna juurde ei kuulunud. See oleks tundunud abstraktse teemana. Sündisid lapsed ja läksid kooli. Naised töötasid enamasti koristajatena või olid kodused.

1980. ja 1990. aastatel kinnitasid Saksa poliitikud ikka veel ühest suust, et Saksamaa ei ole sisserändajate maa. Ilmselt hakkasid nad aru saama, et tegelikult ikkagi oli.

Kui piir Eestiga lahti läks ja eestlased hakkasid Saksamaal käima, siis arvasid kõik, et sakslased türklasi vihkavad. Aga see ei vasta tõele, sest türklased ei tulnud Saksamaale vägisi nagu venelased pärast Teist maailmasõda Eestisse.

Ka ei olnud nende tulemise ajal fundamentalismi. Ma ei oska öelda, kui kiiresti mošeesid ehitama hakati, aga naised, keda näeme nende aastate filmikroonikas külalistöölisi toonud rongidelt maha astuvat, olid katmata peaga ja tupeeritud soengute, lühikeste seelikute ja kontskingadega. Pearätikuid kandsid vaid vanamutid.

Nüüd kannab suur osa noori kolmanda põlvkonna türgi naisi ja tüdrukuid, kes on käinud saksa koolis ja tihti ülikooliski, islamistiilis rätikuid. Ilusaid muidugi, see on ju ka mood ja küllap kalliski.

Naisüliõpilased, kes tulevad Saksamaa ülikooli Türgist, rätikuid ei kanna ja konservatiivsed ei ole. Välismaale jõuavad õppima haritud kihtide lapsed – Türgi on suurte klassivahedega ühiskond, nagu tegelikult kõik riigid peale Eesti ja vähemal määral Soome –, kes on hoopis teistsugused kui Saksa vabrikutööliste lapsed.

Kas Saksamaal elavad türklased on rahulolematud? Jah ja ei. Kuigi Saksamaa ei ole Euroopa mõistes kõrgete palkadega riik, teenitakse Saksamaal Türgist ikkagi rohkem. Saksa türklased on Saksamaal sündinud ja üles kasvanud, saksakeelse koolihariduse saanud. Küllalt paljud on kõrgkoolis käinud, kutseoskused omandanud ja keelebarjääri neil ei ole. Ent loomulikult on nende stardipositsioon madalam kui sakslastel ja seda lõhet ei ületa paari põlvkonnaga.

Türklase tunneb enamasti ära välimusest ja nimest. Türklased näevad, et nende rahvas teeb lihtsamat ja vähem tasuvat tööd kui sakslased. Oleks ma türklane, siis oleks ka mul seda ebameeldiv näha ja küllap ma mõtleks ka välja, kuidas teised selles süüdi on.

Kui saksa türklased käivad Türgis, kus kõigil on säilinud peresidemed, siis vaadatakse neid kadedusega, sest nad on rikkamad, teisalt aga ka mitte enam päris omad. Nii on nende kodumaa ikkagi Türgi.

Pika välismaal elatud elu jooksul pole ma näinud ühtki inimest, kellel ei oleks kodumaad. Võib-olla 1% türklastest, aga ilmselt vähemgi, on saanud nii sakslasteks nagu roheliste partei esimees Cen Özdemir, kes pärast Türgi presidendi Erdoğani võitu referendumil kohalikke türklasi sarjas. Özdemir on kogu tööelu olnud poliitikas ja türklaseks olemine on talle seal kasuks tulnud. Tavaliste inimeste elust, olgu nad türklased või sakslased, teab ta ilmselt vähe.

Türklasest sakslaseks?

Kindlasti mõtleks Saksamaal elavad türklased Erdoğani reformidest natuke teisiti, kui need otseselt neid puudutaks. Aga nemad elavad Saksamaal Saksa seaduste järgi. Saksamaal sündinud türgi vanemate lastel on võimalus võtta mõlemad kodakondsused, mille eest tuleb tänada Cen Özdemiri rohelisi. Seda seadust tahavad teised erakonnad juba mõnda aega muuta ja võib olla, et pärast Erdoğani võitu tehaksegi see ära. Tasapisi on saksa ühiskond hakanud aru saama, et täiskasvanu peab valima, millise riigi kodanik ta on. Kui passi saab pidada mugavuse pärast, tähendab see seda, et see pass ega riik pole midagi väärt.

Erdoğani poliitika kritiseerimiseks tean ma selle kohta liiga vähe. Tean aga, et nii Saksamaal kui ka Eestis on kombeks rünnata tigedalt riike, mis ei vasta progressiivsetele ettekujutustele.

Iga riik areneb, nii nagu ka ühegi inimese areng ei seisku. Areng võib olla hea või halb, aga ta toimub. Inimesed, kes elavad oma kodumaast eemal, seda arengut kaasa ei tee. Mis ei tähenda, et neil ei oleks kodumaaga emotsionaalset sidet – see on siis isegi eriti tugev. Tuletame meelde väliseestlasi. Need, kes pärast aastakümneid välismaal elatud elu eestlasteks jäid, elasid vaimselt edasi Eesti vabariigis. Meie võime selle üle õnnelikud olla, see oli vähemalt väikeseks vastukaaluks nõukogude mõjule, mis viiskümmend aastat eesti rahvast vormis.

Türklased, kes Saksamaal elavad, ei ole ka kolmandas põlves sakslasteks saanud ja ei saagi. Praeguse Euroopa ettekujutus euroopalikest väärtustest ei tee kedagi õnnelikuks. Perekondade kokkuhoidmine, vanemate austamine ja usk on väärtused, millest lahtisaamist peetakse arenenud eurooplase tunnuseks. Aga kes on türklane, kui ta oma usust loobub?

Ei eestlased ega sakslased kahtle, et neil on õigus islamit põlastada. Mina seda usku ei tunne, küll aga mõningaid usklikke. Seda usku saab rakendada terrori, vihkamise ja vägivalla vankri ette, aga ükski idee ega uskumus ei suuda ennast kaitsta kuritarvitamise eest. Usk ise, iga usk, õpetab inimest püüdma endast parem olema.