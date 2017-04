Saksa ajaleht Die Welt kirjutab kummalisest juhtumist. 28-aastane Saksa sõdur lasi ennast asüülitaotlejate registreerimispunktis Süüria sõjapõgenikuna kirja panna. Arvatakse, et mehe plaan oli inimestele viga teha, et seeläbi sõjapagulaste mainet kahjustada.

Kuidas valepõgenik üldse süsteemist läbi läks, jääb arusaamatuks. Mees lasi ennast põgenikuna arvele võtta 2015. aasta detsembris, kuu aega hiljem pakuti mehele asüüli Baieris. Mees ei oska araabia keelt, ametnikega suhtles ta prantsuse keeles. Valesüürlane asus elama pagulaskeskusesse ning sai ka igakuised toetusi.

Selle aasta veebruaris jäi mees Viini lennujaamas vahele ebaseadusliku relvaga, mida ta lennujaama töötajate eest varjata püüdis. Uurijad jõudsid järeldusele, et ilmselt oli kogu ulatusliku näitemängu taga plaan relva kasutada ja pagulastest halba muljet jätta. Paremäärmuslike vaadetega noormees lootis, et sõrmejäljed relvalt viiksid tema andmeteni sõjapagulasena ning see kahjustaks asüülitaotlejate mainet üldiselt. Pole teada, kas sõdur ka kaugemale mõtles või mis plaanid olid tal endaga.

Politsei vahistas ka teise mehe, kelles nähakse võimalikku kaasosalist ning kelle kodust leiti lõhkeaineid.

"Ta elas topeltelu," ütleb prokuratuuri esindaja sõduri kohta ning nimetab vägivaldset petuskeemi seninägematuks ja eriskummaliseks.