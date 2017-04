Nüüdseks 72aastane iiri päritolu Kathy kirjeldab põhjalikult, kuidas pliiatspeenike Jackie end vormis hoidis. Sale figuur nõudis ranget distsipliini. Kui assistent kurtis oma ülemusele, et on Ameerikas kaalus juurde võtnud, koostas Jackie koos oma isikliku kokaga talle menüü, mis sarnanes proua enda toiduvalikuga. “Hommikul keedumuna ja tee, lõunaks kodujuust värske puuviljaga ja õhtuks poseeritud kanarind või kala salati või aurutatud köögiviljaga,” avaldas ajakiri People McKeoni raamatust katkendi. “Kui nälg näpistas, siis maitsestamata jogurt.”

Daily Maili hinnangul sai Jackie sel moel toidust vaid 600 kalorit – palju vähem kui need 2018 mis tema kaalus ja aktiivsuses naine vajanuks. Kuid see ei tähenda, et Jackie muud ei söönud. “Vahel põrkasime öösel sahvris kokku. Ta ei pannud tuld põlema, sest ei tahtnud, et keegi teaks, et ta seal on!” kirjutab McKeon.

Kord tabas assistent endise esileedi otse topsist jäätist vohmimast. “Mitte teelusikaga, vaid suure lusikaga! Ta oli väga lahe,” kinnitab McKeon.

Ka Jackie endine sekretär Tish Baldride rääkis 2004. aastal ajakirjale Vanity Fair, et tema ülemus hoidis hoolega kaalu. See ei tohtinud tõusta üle 120 naela ehk 55 kilo. “Ta jälgis kaalu samasugusel kotkapilgul nagu briljandiärimees, kes oma karaate kokku loeb.”

Ka tütar Caroline pidi saledat joont hoidma

Saledusnõue laienes ka Jackie tütrele Caroline’ile. C. David Heymann kirjutab Jackie-teemalises raamatus, kuidas too noomis kunagi avalikkuse ees tütart, et too tahtis magustoitu tellida. “Sa oled liiga paks. Niimoodi ei saagi sa mehele,” olnud Jackie sõnad. Jackie kasutütre Christina Onassise sekkumise peale sai Caroline viimaks portsu kirsitarretist, kuid ilma vahukooreta.