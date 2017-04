Ei ole alati lihtne tabada seda, et su kallis mees on sinu kõrvale leidnud omale mõne uue silmarõõmu. Kahtlused ju võivad olla, aga ega seetõttu kohe teist afääris süüdistama asuta. Kuidas märgata, et su mees sind petab?

Portaal YourTango suunab sind märkama kuut märki, mille vastu petjad tavaliselt eksima kipuvad:

1. Sind ei kutsuta enam ärikohtumistele ja sotsiaalsetele üritustele