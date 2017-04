„Saluveeri puhul on konks selles, et muudatusi teevad ja juhivad erinevad inimesed erinevalt,“ sõnas Küttis ning illustreeris Otsa-koolis juhtunut Kreeka vanasõnaga: kas sa teed õiget asja valesti või valet asja õigesti, tulemus on ikka hukutav.

„Õpetaja ametikohapõhise palgakorraldusega alustati juba mitu aastat tagasi üldhariduskoolides ning see on jõudmas kutseõppeasutustesse, Otsa-kool ei ole mingi katsepolügoon,“ lükkas Küttis tagasi Otsa-kooli õpetajate kahtluse, justkui oleks uuenenud palgakorraldus ministeeriumi, mitte Saluveeri initsiatiiv.

Üheks konflikti allikaks on olnud direktori hoolimatu suhtumine töötajate suhtes ning õpetajad ei ole veendunud, et ta oma juhtimisstiili muudaks. Metsa sõnul on seda veendumust kinnitanud viimased koolinõukogu koosolekud.

„Georg Otsa nimeline muusikakool on viimastel aastatel olnud väga edukas, see on fakt,“ kõneles Küttis. „Ise küsimus on see, kas kool on edukas tänu Saluveeri juhtimisele või on kool edukas vaatamata Saluveerile.“

„Mitte keegi ei ole mõelnud, et psühholoogi oleks vaja kooli õpetajatele,“ hajutas Küttis tekkinud infomüra. „Saluveer kinnitas, et ta on eksimusi mõistnud ja püüab muuta tööd paremaks. Siiski soovib ministeerium kaasata organisatsioonikäitumise psühholoogi, kes aitaks Saluveeril – mitte õpetajatel – asjadest aru saada ja selgitaks talle protsesside juhtimist.“

Küttise sõnul soovib haridusministeerium, et tülitsejad ära lepiksid. Kui koostöö osutub ikkagi võimatuks, ka siis tuleb teha teistmoodi.

„Isegi kui me peame Saluveeri vallandama, siis peab see käima tsiviliseeritult,“ selgitas Küttis. „Tema vallandamine peab olema motiveeritud, see peab olema ka juriidiliselt põhjendatud. Sellepärast ka ministeeriumi audit kooli juhtimise teemal.“

Haridusministeerium saadab auditeerijad hindama Saluveeri tehtut. (Tiina Kõrtsini)

Kooli igapäevatöö jätkub aga praegu endist viisi, lapsevanemad ega õpilased ei pea kartma, et õppetöö pooleli jääb. Õpetajad ei hakka kohe Otsa-koolist massiliselt lahkuma, selleks armastavad nad oma tööd ja õpilasi liiga palju, kinnitas Mets.

„Me oleme teinud igapäevatööd rahumeelselt, me oleme olnud rahulolematud ainult oma töölepingute suhtes,“ sõnas Mets. „Vaidlused ei ole halvanud tööd klassides või aruteludes, kuid me ei ole rahul sellise juhtimisega, kus keegi ei tea täpselt, mis juhtub järgmisel nädalal või järgmisel kuul.“