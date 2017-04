Haridusministeerium jättis Georg Otsa nimelise muusikakooli direktori Aarne Saluveeri ametisse, kuid koolijuht sai ministeeriumilt karistuseks hoiatuse ning kohustusliku psühholoogi.

Haridusministeerium ei ole sugugi rahul viisiga, kuidas Saluveer muidu edumeelselt uuendatud palgakorraldust juhitavas koolis ellu viis. Eriti kahetsusväärne on pingete kasvamine tasemele, mis viis õpetajate ja koolijuhi otsese vastasseisuni, seisab täna haridusministeeriumist koolile saadetud kirjas.

Ehkki paljud töötajad polnud allkirjastanud töölepingute muudatusi, ei takistanud see Saluveeri tegemist põhjalikke muudatusi töökorralduses. See on aga töölepingu seaduse rikkumine, mida ütles ka haridusministeeriumi kutsehariduse osakonna asejuhataja Teet Tiko esmaspäevases intervjuus Õhtulehele.

Vaatamata pingetele on ministeeriumi hinnangul on hetkel parimaks lahenduseks töö jätkumine senise juhiga. Selleks tuleb Saluveeril taastada võimalikult kiiresti töörahu ning sõlmida kokkulepped kooli tegevuse normaalseks jätkamiseks. Et ministeeriumi nõutu teoks saaks, tuleb koolijuhil leida endale toeks organisatsioonikäitumise psühholoog.

Aarne Saluveer kinnitas ministeeriumile, et on tehtud vigadest aru saanud, teinud järeldused ja on valmis koostöös kooli õpetajatega lahendama probleemid. Ministeerium karistas Saluveeri hoiatusega, mis tähendab järgmise eksimuse korral töölepingu ülesütlemist.