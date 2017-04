Lauljanna Julia Samoilova peaks Ukrainas toimuval Eurovisionil esindama Venemaad, kuid Ukraina valitsus ei luba naisterahval riiki siseneda. Võimalik, et lauluvõistluse toimumispäeval astub lauljanna üles hoopis Krimmis, vahendab väljaanne Eurovoix.

Samoilova on oodatud esinema Krimmi Sevastopoli linna Eurovisioni lauluvõistluse avapäeval 9. mail, mis on ühtlasi Venemaa võidupüha.

Sevastopoli kohalik ametnik Vyacheslav Gladkov sõnab, et see oleks sümboolne, et lauljanna astuks Krimmis üles samal päeval, mil toimub Eurovisioni esimene poolfinaal.

Samoilova ei ole veel avalikult kinnitanud, kas ta esineb Sevastopolis või mitte.

Ukraina keelas lauljannal riiki siseneda pärast seda, kui naisterahvas 2015. aastal ilma Ukraina valitsuse loata Krimmi reisis.