Õhtuleht ja Germund Hulgi OÜ degusteerisid Germundi snäkke, et teha kindlaks, milline neist on see kõige parem!

Hindajaid oli kokku viis, tooteid hinnati 12 palli süsteemis ning seega oli suurim võimalik punktisumma 60. Kõige enam meeldinud snäkk sai 12 punkti, kõige vähem meeldinu 1 punkti.

Germund Hulgi OÜ on ainuke üdini kodumaine pähklifirma, mis röstib, soolab, segab segud ning pakendab Eestis. Kogu äri ning äri koordineerimine toimub Eestis.

Toodetes kasutatav tooraine pärineb maailma eri paigust (näiteks Ameerika Ühendriigid, Tšiili, Argentiina, Gruusia, Boliivia, Peruu, Türgi, Hiina, Vietnam, India, Iraan, Filipiinid, Tai). Ettevõte on tegelenud pähklite, seemnete ja kuivatatud puuviljade maale toomise ja hulgimüügiga juba alates 1995. aastast. Tooted on GMO-vabad.

Kuivatatud jõhvikad - 44 punkti

- Väga nämmad! Nii mahlased!

- Nii head ja tervislikud.

- Midagi on nendes nii põnevat ja erilist.

India pähklid - 39 punkti

- Pehmed ja värsked pähklid. Mäludes lähevad magusamaks.

- Vaieldamatu lemmik!

- India pähklid on mu lemmikud! Viis pluss!

- Mõnusalt krõmpsuvad.

- Söön neid tavaliselt jogurtiga.

Kuivatatud aprikoosid - 39 punkti

- Need näevad juba nii ilusad ja kutsuvad välja.

- Päris aprikoosid! Nii hea! Mõnus ja pehme.

- Hammas hakkab hästi peale, kindel lemmik.

undefined (Jorgen Norkroos)

Röstitud ja soolatud pistaatsiapähklid - 37 punkti

- Väga head, pole üldse soolased. Näksiksin hea meelega õlle kõrvale.

- Parajalt soolased.

- Värske maitse, kvaliteetselt hoitud.

- Siin peab märjuke kindlasti kõrval olema.

Röstitud india pähklid - 37 punkti

- Värske röstimaitse.

- Mõnusalt tummine ja mehine maitse. Korralik!

- Kui india pähkel oli juba hea, siis röst lisab viimase lihvi.

- Positiivne üllatus, täitsa hea.

Kuivatatud jõhvikate ja pähklite segu - 36 punkti

- Ma pole enne sellist combot näinud! Ülihea!

- Mõnus näks.

Pekaanipähklid - 35 punkti

- Ma polnud kunagi enne pekaanipähkleid söönud, nii et nad olid minu jaoks meeldiv üllatus.

- Mõnusalt mahe.

- Pekaanipähklid on ju teada-tuntud oma headuses.

Tudengi eine - 30 punkti

- Magus amps kommi asemel!

- Tervislik suutäis!

- Siin on midagi igale maitsele. Kõik viib keele alla.

- Hea vahepala, kui nälg kimbutab.

Mandlid - 28 punkti

- Ma paneksin selle snäkiks lauale, kui sõbrad külla tulevad. Aga täpselt sellistes karpides nagu nad on. Patt oleks neid taldrikule panna, kui pakend nii hea välja näeb.

- Neile, kes toitumist jälgivad, on mandlid parem variant kui pähklid. Minu kindel valik.

- Selline karbike mandleid võiks alati käekotis olla.

Kuivatatud marjade ja papaia segu - 23 punkti

- Magusasõpradele täiuslik! Papaia teeb segu eriti magusaks.

- Koos on magusad ja hapukad maitsed.

- Kui magusaisu kimbutab, siis on see väga hea alternatiiv.

Kreeka pähklid - 22 punkti

- Tundub väga kvaliteetne.

- Maitse on puhas ja kohe aru saada, et pole seisnud kusagil pikalt.

- Sööks neid meega.

Jumbo rosinad - 20 punkti

- Mulle meeldis, et neid on nii heledaid kui tumedaid.

- Tavaliselt on rosinad koledas kilepakendis ja see ei kutsu ostma. Aga neid? Ma arvan, et ostaksin!

Tooteid võib leida Bauhofis, R-kioskis, Olerexis, Circle K-s, mõningates Tartu Maksimarketites ja mai lõpust Selverites.