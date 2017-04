BBC kirjutab, et briti politsei arreteeris 19-aastase nooruki, kes tunnistas üles, et plaanis pommirünnakut. Võimalik, et rünnaku sihtmärgiks oli laulja Elton Johni 11. septembri kontsert Hyde Parkis.

Haroon Syed, Londoni elanik, paljastas oma kavatsused uurijatele, kes temaga valenimesid ja -profiile kasutades internetis vestlesid. Nooruk otsis internetist võimalusi, et osta erinevaid lõhkevahendeid ja relvi. Samuti uuris ta, millised paigad ja üritused on Londonis kõige rahvarohkemad. Hiljem kohtus valenime kasutav uurija mehega ka silmast silma. Syed arutas temaga pommivesti ja relvade ostmise viise.

Noormehe soov oli märtriks saada. Tema võimalike plaanide hulka kuulusid ka pommirünnakud metroos või kaubatänaval. Syedi vend arreteeriti terrorismikahtlustusega möödunud aastal. Nooruki haridus on lünklik ning temasugused on mehe advokaadi sõnul eriti vastuvõtlikud äärmusrühmituste värbajatele.

Syedi üle mõistetakse kohut juunis, enne seda tehakse talle psühhiaatriline läbivaatus.

11. septembril mälestatakse 2001. aasta terrorirünnakutes hukkunuid, kui al-Qaida terroristid rammisid kaaperdatud reisilennukitega New Yorgi kaksiktorne ja Pentagoni.