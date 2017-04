Läti seim hääletas selle poolt, et anda maailmakuulsale tantsijale ja näitlejale Mihhail Barõšnikovile Läti kodakondsus.

1948. aastal Riias sündinud ja poisina sealses balletikoolis õppinud balletikuulsus palus 1974. aastal Kanadas külalisesinemisel olles poliitilist varjupaika. Peagi sai tema uueks kodumaaks USA. Tantsinud maailma tähtsaimatel balletilavadel, lõi ta läbi ka näitlejana. Superstaari viimaste aegade suurim roll oli Carrie venelasest kallim telesarjas "Seks ja linn", kuid sünnimaal on ta löönud kaasa mitmes lavastuses.

Nüüd taotles USA kodakondsusega Barõšnikov ka Läti kodakondsust. Kui tavapäraselt on selle saamiseks vaja naturalisatsiooniprotsessi, võib seim teha erandeid eriteenete puhul. Barõšnikov on kinnitanud, et tal on Läti vastu ülimalt soojad tunded ning ta suhtub kodakondsusesse täie tõsidusega. "Riia on endiselt koht, kust ammutan loomingulist inspiratsiooni," on ta öelnud.

Revääril Läti lipuke, jälgis maailmakuulus tantsija täna hääletamist kohapeal. Läti riikliku ringhäälingu kodulehe lsm.lv teatel oli hääletuse tulemus 84:0 ning Barõšnikovile ulatatakse Läti pass juba sel päraslõunal peetaval tseremoonial. Tantsulegend on lubanud sünnimaa arengusse panustada rohujuuretasandi kunstiprojekte turgutades.