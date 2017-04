Vähem kui nädala pärast saavad 42 riigi esindajad kokku Ukraina pealinnas Kiievis, et lükata käima 62. Eurovisioni lauluvõistlus. Kiievi linnanõukogu on võistluse korraldamiseks eraldanud täiendavalt 25 miljonit grivnat, et korraldus sujuks tõrgeteta.

25 miljonit grivnat on umbes 860 000 eurot. Selle otsuse poolt oli 69 linnanõukogu liiget. Suur osa rahast läheb installatsioonide ja valvesüsteemide hoolduseks. Kyiv Post kirjutab, et linna võtmepiirkondade valvesüsteemidele kulutatakse 19 miljonit grivnat ehk umbes 656 000 eurot. 5 miljonit grivnat ehk umbes 170 000 eurot kulub lisaprügikastidele, et linn tuleks toime prügivooluga ja saaks end Eurovisioni ajal parimast küljest näidata.

Umbes 17 000 eurot on pühendatud vabatahtlikele. Nemad mängivad võistluse õnnestumise juures suurt rolli – nad on fännidele ja delegatsioonidele abiks ning hoolitsevad selle ees, et kõik jõuaksid vajalikesse ja õigetesse kohtadesse ning et kõik võistluspaigas hästi sujuks.

Eurovisioni eelarve on aastate lõikes muutunud, kirjutab eurovision.tv. Esialgse kalkulatsiooni järgi olid kulud 14,5 miljonit eurot, mis on enam-vähem sama, nagu eelmisel aastal Stockholmis. Augustis tõusis eelarve 15 miljonini, novembris aga juba 16 miljonini. 2014. aastal toimunud Eurovision läks näiteks kolm korda üle eelarve.

Eurovisioni poolfinaalid toimuvad Kiievis 9. ja 11. mail, finaal aga 13. mail.