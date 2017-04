Keskerakonna ministri juhitud maaeluministeerium saatis eestikeelsele meediale venekeelse pressiteate kalasadamate päevast. Kelle jaoks toodab Eesti riigiasutus venekeelseid materjale?

Urmas Glase, Maaeluministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja: On venekeelsed kohalikke infokanalid, kes küsisid tõlgitud sõnumit ja me tulime neile vastu soovist levitada algupärast teavet ka nende kaudu, et sõnum jõuaks venekeelsete, kohalikkust kalast lugupidavate, kaasmaalasteni.*

* kirjaviis muutmata