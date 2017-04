Eile õhtul tulistasid politseinikud naist, kes viibib haiglas tõsises, kuid stabiilses seisundis, kirjutab CNN. Ta ei kujuta endast enam ohtu, kuid tema seoseid terrorismiga uuritakse, ütleb Londoni politsei. Samal päeval varem võeti kinni nugadega relvastatud mees, kes saadi kätte Suurbritannia parlamendi lähedal.

Neil Basu Londoni politseist kirjeldab eilset päeva kui "täiesti erakordset". "Nende vahistamistega, ma usun, oleme need ohud kahjutuks teinud," räägib ta CNN-ile. Lisaks on vahistatud veel kuus kahtlusalust ja politsei usub, et käimas olid terroriaktide plaanid, mis nüüd on peatatud.

Haavatud 20ndates eluaastates naist ei ole veel ametlikult arreteeritud, tema seisundis ei ole võimalik talle arreteerimisteadet edastada, kuid ta on politseivalve all, kes jälgivad tema paranemist hoolega. Neil Basu selgitab, et tulistamine oli hädavajalik, arvestades infot, mis politseil kahtlusaluse kohta teada oli. Täpsemalt ta tulistamise põhjustest ei rääkinud. On äärmiselt ebatavaline, et briti politseinikud kedagi, eriti veel naist, tulistaksid.

Vaid loetud tunnid varem võtsid relvastatud politseinikud kinni 27-aastase mehe, kõigest mõned meetrid eemal eelmise kuu terroriakti toimumispaigast, milles hukkusid viis inimest ja ründaja ise. Kaks vahistatud pole omavahel seotud ning tegu on kahe eraldi terrorismikahtlustusega.