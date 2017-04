Nicolas Cage murdis Bulgaarias oma uue filmi võtetel pahkluu.

Deadline.comi väitel juhtus õnnetus tänavu linastuva “#211” võtteil Sofias.

Superstaar viidi kohalikku tipphaiglasse, kus talle öeldi, et ta vajab lõikust.

Kuid paistab, et Cage’il pole Bulgaaria tohtritesse usku: ta lasi end operatsiooniks hoopis Los Angelesse toimetada. Staari trauma tõttu katkesid filmi võtted ning need saavad jätkuda alles siis, kui Cage on valmis Sofiasse naasma