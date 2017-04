Õhtuleht ja Crispy.ee korraldasid degusteerimise, mille käigus prooviti Crispy parimaid tooteid. Kuna kõik maitses imehästi, siis kindlat lemmikut me välja ei valinud.

Crispy.ee pakub koju kaasa imemaitsvaid suupisteid nii väikestele seltskondadele kui ka suurteks pidudeks. Järgnevalt valik nende maitsvatest snäkkidest, mille juurde on lisatud hindajate kommentaarid:

Kevadrullid krevettidega

- Mõnus väike amps, mille positiivseks üllatuseks oli krevett.

- Ma pole krevetisõber ja õnneks krevetimaitse ei domineerinudki.

- Veidi on tunda hapukat maitset, mis annab kogu kompotile särtsu.

- Ülihead ja värsked ning ei ulbi rasvas!

- Krõbedalt õhuke tainas.

Jalapeno-juustupallid

- Mõnusalt juustune ja vürtsi lisab jalapeno. Hea kooslus.

- Seda võiks küll lõputult nosida.

- Nende nimel olen küll valmis kaloreid tarbima!

Kalmaarirõngad

- Mõte kalmaarist oli algul hirmutav. Üllatuseks oli see päris maitsev. Sain isegi kalmaarihirmust üle.

- Omamoodi paneering. Huvitav.

Juustupallid

- Mõnusalt palju juustu. Täpselt selline peabki üks juustupall olema.

- Mulle meeldivad juustupallid nii väga! Super!

- Väga pehme ja mõnus. Õnneks pole see õline.

- Hea maitsega, juustu on ikka palju.

undefined (Martin Ahven)

Kanatiivad

- Maitsvas marinaadis. Krõbe koorik ja pehme liha. Viib keele alla.

- Kuskilt tuleb justkui sisse magusat maitset. See on huvitav.

- Sobib hästi õlle kõrvale.

- Veidi hapukat, veidi magusat. Kõik on tasakaalus.

Ribid BBQ

- Imelises marinaadis hõrk liha. Maitsenauding!

- Liha on pehme, tundub, et peal on barbecuekaste.

- Sobib hästi õlle kõrvale.

- Tore kuulda, et see barbecuekaste on ise tehtud!

Kananagitsad

- Mõnusalt krõbe ja pehme sisu. Jumalate toit!

- Paneering on väga maitsev. Nii hea ja kõrbe!

- Ehtsast rinnafileest! Suurepärane!

Kanafilee wrap

- Millised mahlased maitsed! Kevadiselt kerged maitsekombinatsioonid löövad tantsu minu kõhus.

- Väga värske ja hea maitsega.

- Toekas ja suur wrap. Sööd ära ja kohe tunned, et kõht on täis!

Suur viikingite võileib kanafileega

- Kuninglik võileib viib lausa keele alla.

- Hea ja mahlane! Parem kui see, mida kodus teen.

- Mõnus krõbe praesibul on peal. Palju on rohelist, liha, juustu, tomatit, kurki – väga tugev lõunavõileib.

Crispy.ee snäkid valmivad kiirelt ning vajadusel korraldatakse toidu transport Sinu juurde. Toidu sooja ja värskena saabumine on tagatud.

Tellida on lihtne nii arvutist kui ka mobiilist.