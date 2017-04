Khloé katkestas kasuisaga suhted just siis, kui too Caitlynina avalikkuse ette astus. Caitlyn ei käi läbi ka Khloé ema Kris Jenneriga. Too olevat Caitlyni värskest mälestusteraamatust väga häiritud.

“Kris helistas mulle ja ütles, et ei taha minuga enam elu sees sõnagi rääkida. Nii et ma pole talle tagasi helistanud,” pihtis Caitlyn. “Mu raamat on aus ja see on minu lugu ja kurb, et tal sellised tunded on. Aga ma ei taha, et Kris minu ja laste vahele kiilu ajaks.”