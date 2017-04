Paide ühisgümnaasiumi juures toimus eile vahejuhtum, kus suuremad koolipoisid tungisid kallale esimese klassi lapsele, pekstes teda puutoikaga, kirjutab Järva Teataja.

PPA esindaja ütles Õhtulehele, et Paide juhtumiga seoses on tõepoolest pöördutud ka politsei poole ning kindlaks on tehtud viis noormeest vanuses 8-12, kes nooremale kaasõpilasele liigategemisega seotud olid.

Juhtumiga tegeleb edasi noorsoopolitsei.