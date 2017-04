Briti parlamenti kuulunud Eesti verd Lembit Öpik, kellest kirjutavad Inglismaa suuremad päevalehed siiani, saab 52aastaselt isaks.

Öpik hoidis tähtsat uudis saladuses seitse kuud, kuna tema viimaste kaasade rasedused katkesid, vahendab Mirror.

Ajaleht, kes on Lembitu ja tema lapse ema, kinnisvaraturul tegutseva 33aastase bulgaarlanna Sabina Vankovaga, pika usutluse teinud, nendib, et kui varem oli Öpik kuulus oma poliitilise tegevuse poolest, siis nüüd kogub ta tuntust pigem kireva armueluga.

"Ma muutun kogu aeg emotsionaalseks seoses sellega," tunnistab Lembit beebist kõneldes. "Seda on raske sõnadesse panna. Tunne on samasugune kui kaunist muusikapala kuulates."

"Tahtsin lapsi saada juba pikka aega," oli esmakordselt isaks saav ekspoliitik avameelne. Mees viitas oma endiste kaaslaste raseduste katkemisele. Lisaks kartis ta, et tema suguvõimet on mõjutanud ka aastaid tagasi juhtunud õnnetus.

"1971. aastal oli mul väga tõsine õnnetus kui ma kukkusin alla 3 meetri kõrguse puu otsast ning vigastasin oma privaatseid kehaosi. See võinuks tähendada steriilseks jäämist," rääkis Öpik.

"Olen olnud kaks korda olukorras, kus olen püüdnud last saada, kuid mõlemad korrad lõppesid nurisünnitusega. Ma ei soovinud rääkida sellest rasedusest enne, kui olin kindel, et asjad on korras."

Videot ja fotosid õnnelikust paarist saad vaadata SIIT.