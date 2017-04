Kõik D-terminali viidud polnud kaugeltki venelased, umbes neljandik kinnipeetuist olid eestlased. Osa inimesi sattus sinna juhuslikult, mõni oli purjus, oli ka pisikurjategijaid, kes kasutasid ebaselget olukorda ära. "Eks see tuli sellest, et kästi linna töllerdama mitte minna, aga kui ikka vales kohas töllerdati, siis toodi ära. Ja märatsemas oli ka üksjagu eestlasi. Massipsühoos," nendib ta.

Pronksisündmuste ajal vabatahtlikuna appi läinud mees räägib, et üldiselt oli D-terminali juures seis rahulik. Kõigest hoolimata üritati inimestega käituda inimlikult. Kui oldi rahulikult, siis lubati WCsse ja vahepeal ka seista ning jalgu sirutada. "Kui hakati plõksima, eks siis mõni andis ja mõni sai ka natuke nuuti. Kes väga märatses, sellel pandi jalad ka kinni," meenutab vabatahtlik.

Pronksiöö suuremad mürgeldajad ja võimuesindajate korralduste eirajad viidi kesklinnast jalust ära Tallinna sadama D-terminali naabruses asuvasse lattu. Neid valvata aidanud vabatahtlikud olid väga kannatlikud, kuid tunnistavad, et närvilise õhkkonna tõttu kõik juriidiliselt päris korrektne polnud.

Kes ei allunud korraldustele, provotseeris või sõimles, selle kallal kasutati ka vägivalda. Oli näiteks üks agressiivne soomlane, kes hiljem ka kohtusse pöördus. "See vanamees, kes kohtusse kaebas, oli juua täis ja temaga oldi väga kannatlik. Lõpuks tehti väike kops metallnuiaga vastu pead ja oligi veri väljas," räägib teine vabatahtlik.

Ta lisab ilustamata, et seltskonnas oli ka agressiivne tüüp, kes lõugas, et on Venemaa kodanik ja nõudis konsulit. Märatsejat tuli korravalvuritel jõuga rahustada.

Ja oli ka üks vanem sakslane, kes bravuuritses pärast ajakirjanduses ja samuti kohtusse pöördus. "Ta lõugas ja märatses ja sai viimaks, mida tahtis. See oli mingi venelaste mõjuagent. Keegi Saksamaa punane, kes oligi tulnud Eestisse, et paljastada seda, milline väike vastik natsiriik Eesti on."

Mehel oli kaasas ka mingi noorem assistent.

Õhtulehe küsimusele, kas ta oleks nõus vajadusel taas oma kodu, lähedaste ja riigi kaitsele asuda, vastab ta kõhklemata: "Loomulikult läheks. Eks omad õppetunnid tegid jõustruktuurid ja see oli väga hea praktiline kogemus. Täna on ilmselt need stsenaariumid päris hästi paigas."

Kõige õnnelikumad olid aga politseinikud – pärast öö jooksul kinni peetud rahurikkujate vabastamist jäi kinnipidamiskohta veel paarkümmend tegelast, kellelt öö jooksul võetud sõrmejäljed aitasid lahendada nii mõnegi varem ummikusse jooksnud uurimisseisus olnud kuritöö – varguse, röövimise, autovarguse, sissemurdmise.

Kaebused jõudsid Euroopa Kohtuni välja

Mitu D-terminali laos kinnipeetut nõudis kohtutest õigust, viidates enda ebaseaduslikule kinnipidamisele, rahvuslikule tagakiusamisele ja väärkohtlemisele. Politsei jõhkruse ja julmuse kohta esitati prokuratuurile ja õiguskantslerile 50 ning inimõiguste teabekeskusele 60 kaebust.