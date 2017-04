Menukõrtsi Woodstock pronksisündmuste ajal hullemast päästnud Tallinna linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe, sõpradele tuntud Kojamehena, oli saatuslikul ööl rokibaaris kokana tööl ja juhtis sealseid kaitsevägesid. "Kümme aastat hiljem oleme palju targemad," ütleb ta.

Mis meenub seoses pronksiööga?

Esimese asjana meenub sünonüüm "fašismi vastu võitlemine = vandalism". Enamik märatsejaid ja laamendajaid käsitles enda tegevust fašismi vastu võitlemisena. Selget vastust ma aga ei saanud, millal võimaldatakse Jõhvi kodanikel Sillamäel fašismi vastu võidelda ja Kohtla-Järve inimestel Narvas sama tegevust arendada.

Praegu, kümme aastat hiljem, oleme me kordades targemad ja mõistame, kui lihtne on noori inimesi massipsühhoosi käigus mõjutada. Kurb, aga kahjuks tõde, et noored ise olid enda vandaalitsemise üle äärmiselt uhked. Meenub peaminister Andrus Ansipi sisutühi lubadus ja üldine maskide langemine ning Tallinna meeri positsioneerimine märatsejate kaitsjana. Masendav on aga paraku see reaalsus – selle asja nimi on koostööleping Ühtse Venemaaga.