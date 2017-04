Ülle Kaljuste, Maria Klenskaja ja Kaie Mihkelson meenutavad, kuidas valmis film "Keskea rõõmud", mis võinuks äärepealt tegemata jääda.

Kui stsenarist Valentin Kuik sai 1985. aastal valmis filmi "Keskea rõõmud" stsenaariumi, algas vaev ja viletsus. Moskva Riiklik Kinokomitee polnud plaanitavast filmist kaugeltki vaimustuses. Loole heideti ette ebarealistlikke tegelaskujusid ja väljakistust tegelikust elust.

"Moskvas ei tahetud uskuda, et inimesed käivad nõidade juurest elu mõtte leidmiseks abi otsimas," muigab filmi toimetaja Tiina Lokk.

Tiina Lokk (Teet Malsroos)

"Kostis süüdistus, et missugust elu mõtet otsib nõukogude inimene? Nõukogude inimesele on ju elu mõte antud! Järgmisena heideti ette, et ses loos minnakse elu mõtet otsima nõia juurde. Tollal olid ravitsejad, nõiad ja ekstrasensitiivid pooleldi põranda all, kuid keegi seda ametlikult ei tunnistanud. Moskvas veel vähem."