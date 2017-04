"Ma elan Eestis ja pean eesti keelt oskama," räägib õbluke Narva tüdruk Sofija Fišer, kes vahetas koduse Pähklimäe gümnaasiumi kuuks ajaks Valgamaa Keeni põhikooli vastu. Sofija on esimene, kes kasutab võimalust minna kuuks ajaks eestikeelsesse kooli eesti keelt harjutama.

"Klassikaaslased ja sõbrannad ütlesid, et väga tore, mine kindlasti," räägib Sofija, kuidas tema kaaslased uudise koolivahetusest vastu võtsid.

"Klassijuhataja kirjutas e-koolis, et selline võimalus on. Ema ja isa ütlesid ka, et mine. Panin end kirja ja nii ta läks.Ma kartsin," kirjeldab Sofija esimest emotsiooni, kui ta aprilli alguses esimest korda Keeni kooli sisenes.

Tegelikult on tagasihoidlikkuse ja välise hapruse all peidus julge tüdruk, sest tulla üksinda täiesti võõraste inimeste sekka ja teise keelekeskkonda – see nõuab julgust.