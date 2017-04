"Esialgu oli eesmärk alla võtta. Nüüd on eesmärk, et pepu peab olema nagu pähkel," rääkis Anna Jankelevitš alias Mendi-Anna "Seitsmestele uudistele". Naine on supervormis – maovähendusoperatsiooni abil on ta praeguseks alla võtnud 47 kilo. Anna räägib intervjuus Keili Sükijainenile, et otsus maovähendusoperatsioonile minna ei tulnud üleöö. "Mõtlesin sellele väga-väga kaua ja proovisin ka kõiki ülejäänud variante – mitte nii, et täna mõtlen ja homme lähen," rääkis ta. Naine proovis omal käel kaalu alandada juba 15 aastat, alles seejärel otsustas ta operatsiooni kasuks. ENNE (Teet Malsroos)

Naine sõnas, et võimalike riskide pärast ta ei põdenud. "Muidugi mõtlesin, et panen silmad kinni ja milline ma silmi avades olen! Ma kartsin lõikust, sest see oli minu elu esimene operatsioon. Olin rahul, et mind opereeris doktor Kaur – parim kirurg, kes neid oppe teeb," sõnas Anna.

Naine rääkis, et mao vähendamise järel saab kõht täis väga väikestest toidukogustest. "Pool magu lõigati maha ja nüüd ma söön nagu papagoi!" naerab ta. "Portsud on väga väikesed, rohkem lihtsalt ei mahu! Näiteks sušit mahub kolm-neli tükki. Siis on kõrini!" selgitas ta. Sükijaineni küsimusele, kas naine peab nüüd ka trenni tegema, vastas Anna: "Ei pea, aga ma hakkasin." Anna soovitab maovähendusoperatsiooni neile, kes muul moel kaalust alla ei saa. "Kõik on seotud söögiga. Kui süüa tervislikult, siis võtad alla. Küsimus on lihtsalt selles, kuidas sa reageerid stressile. Ma võtsin alla 15 kg, siis tuli stress ja mõtlesin, et kõik – ma ei taha trenni teha, parem söön!" sõnas ta.