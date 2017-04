Mõni päev tagasi kirjutasid meediaväljaanded, et seriaalikaunitar Grete Klein on ilmselt lahku läinud oma politseinikust elukaaslasest. Avalikkuse ette jõudsid ka fotod, kus Grete on uue mehe embuses. Õhtulehe andmetel on see mees produtsent Ergo Kuld.

Kahtlused, et Grete ja tema politseinikust elukaaslase Pirko teed on lahku läinud, tekkisid õhku möödunud nädalavahetusel, kui teravsilmad lappasid Eesti Instagrami kuninganna Grete Kleini sotsiaalmeedia kontot ning avastasid, et sealt on kadunud kõik ühised pildid Pirkoga. Mõni aeg tagasi oli ta elukaaslasega koos postitanud kauneid puhkusepilte.

Ergo Kuld (Arno Saar)

Publiku andmetel on Gretet juba mõni aeg tagasi nähtud ringi möllamas uue kallima seltsis, Elu24 toimetusse laekusid aga kaadrid Gretest ja salapärasest mehest. Ühel pildil on Gretet näha kaamerasse vaatamas, teisel aga salapärast meest musitamas. Õhtulehe toimetusse on tulnud info, et tegu on Eesti ühe andekaima mehe, produtsent Ergo Kullaga. Ja tõesti, pilte lähemalt silmitsedes võib mehes Ergo ära tunda küll. Kui Ergo ja Grete teineteist tõesti leidnud on, võib arvata, et see juhtus tööpostil. Näitleb Grete ju ühes Eesti populaarsemas komöödiasarjas "Padjaklubi", mille produtsent Kuld on.

Grete ei soovi teemal pikemalt peatuda ning jätab kasutamata võimaluse asjasse valgust heita. Ergo Kuld jääb Õhtulehe toimetusele aga tabamatuks.