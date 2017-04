Esimest korda USA missivõistluste ajaloos pürib Ühendriikide iluduskuninganna tiitli poole Downi sündroomiga neiu. "Ilu tuleb sisimast," kinnitas Mikayla Holmgren, kes osaleb hakatuseks oma koduosariigi Minnesota missikarussellil.

Novembrikuiste Miss Minnesota USA valimiste korraldaja Denise Wallace nimetab 22aastast Mikaylat teerajajaks. Betheli ülikoolis õppiv tantsulembene Mikayla on jõudnud juba kõnelda oma osariigi esindajatekojas ja senatis ning hakata teiste noorte naiste mentoriks. Nüüd võitleb ta Minnesota iluduskuninganna diadeemi nimel. Varasemast on tal varuks Minnesota Junior Miss Amazingi iludusvõitluse võitjakroon. "Ilu tuleb sisimast," ütles ta kohalikule telekanalile Fox9.

"Olen õnnelik ja rõõmsameelne, see ongi see sisemine ilu. See on peaaegu jumalik!"