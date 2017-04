Välismaises Eurovisioniblogis Wiwibloggs võeti arvustamiseks ette Eesti lugu "Verona". Wiwi žürii, koosseisus Angus, William ja Chris, kiitsid alustuseks video lavastust ning Laura kaunist välimust.

Chris nentis küll, et Laura esituses oli tehnilisi probleeme, kuid et kriitikud olid teadlikud lauljanna haigusest finaalkontserdil, avaldasid nad üksmeelselt lootust, et viirust Kiievisse kaasa ei võeta.

Veel mainiti, et lauljad on nagu mannekeenid ning nende vahel pole keemiat, kuid "sellest pole midagi, kuna "Veronal" pole õnneliku lõppu". Siiski soovitab trio lauljatel oma "sunnitud" ilmetega veidi tööd teha, et pilti pisut loomulikumaks saada.

Punktide keeles hindas Wiwi žürii "Veronat" aga üsna kõrgelt - Koit ja Laura said hindeks 7/10. Noormeeste sõnul on see neilt väga hea tulemus.