Töövaidluskomisjon langetas eile Rakvere teatri ja seal koristajana töötanud naise vahelise vaidluse asjus otsuse – töövaidluskomisjoni arvates naist lahkumisavaldust kirjutama ei sunnitud.

Märtsi lõpus väitis Rakvere teatrikinos koristajaks olnud Innele, et Rakvere teater sundis teda oma vaadete pärast töölt lahkuma. Nimelt kritiseeris ta oma Facebooki lehel sügisel Rakveres toimuvat geifilmifestivali. Pärast seda olevat Rakvere teatri juht Velvo Väli lasknud tal valida lahkumisavalduse ja vallandamise vahel.

Velvo Väli eitas koristaja seadmist valiku ette ja kirjeldas, et sotsiaalmeediasse riputatud postitused tõi ta jutuks vaid sel põhjusel, et töötaja oli kõnelenud Rakvere teatri eest. Väli tõi välja, et probleeme oli koristajaga varemgi ja vestlusele kutsumise põhjuseks oli teise firma koristaja ründamine.

Töövaidluskomisjon leidis, et lahkumisavaldust Innelet kirjutama ei sunnitud. Lisaks möönab komisjon, et oma põhiõiguste realiseerimisel, mille alla käib ka sõnavabadus, ei tohi kahjustada ei tööandja mainet ega avaldada arvamust teiste töötajate nimel. Töölepingu ülesütlemise taga polnud aga tööandja maine kahjustamine või töökohustuste rikkumine, vaid Innele kirjutatud lahkumisavaldus.

Naine ütleb, et töövaidluskomisjoni otsusega ta rahule ei jäänud, kuid edasistest sammudest on tema sõnul praegu veel vara rääkida.