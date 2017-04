USA presidendi Donald Trumpi tütar ja nõuandja Ivanka Trump (35) käis Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli kutsel Berliinis korraldatud kohtumisel W20, kus osalesid majanduses ja poliitikas tegutsevad mõjukad naised.

Saksa meedia andmetel vajab Angela Merkel Ivanka Trumpi parema kontakti saamiseks Donald Trumpiga. Piltlikult on Ivanka maailma tähtsaim tütar. W20 kohtumisel toimunud diskussiooni ajal võttis Ivanka oma isa kaitse alla. Teatavasti süüdistati Donald Trumpi valimiskampaania ajal naiste ebaväärikas kohtlemises. Ivanka sõnul on ta isa naistesse alati positiivselt suhtunud ja ta on selle eest tänulik ning tunneb tema üle uhkust.