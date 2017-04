Politsei eest põgenenud mootorratturi kinnipidamise järel puhkenud arvamustorm oli vähemalt ühes aspektis üksmeelne – nii ratturi enda, aga eelkõige kaasliiklejate ohutuse nimel tuli mees rajalt maha võtta. Kuid üldsuse kõrget toetust nautiv politsei ei saa ega tohi usaldusnäitajatele puhkama jääda. Nii peab politsei kas või sellegi kinnipidamise puhul, mis osale näis ootamatu või isegi jõhkrana, andma ammendavaid selgitusi küsimustele, mis võivad olla ebamugavad või tunduda lihtsalt norimisena.

Tagaajamisvideolt torkab silma, et politseibussi salvestuskaameral on välja lülitatud politseinike vestlust salvestav mikrofon, samuti ei fikseerita politseibussi hetkekiirust. Kui politseisõidukitesse on otsustatud soetada keerukad tehnikaseadmed, ei tohiks nende kasutamine kindlasti sõltuda parajasti roolis oleva politseiniku suvast. Oleks ratturi jälitamisel salvestatud kõiki parameetreid, jäänuks ära hilisemad spekulatsioonid, kas ratturi kiirus tõepoolest ulatus väidetava 200 kilomeetrini tunnis, kas politseibussi kiirus tsikliga kokkupõrke hetkel oli 50 või 70 km/h, kas tegu oli plaanitud rammimise või lihtsalt liiklusõnnetusega, kus politseinik ei suutnud reageerida ees pidurdanud rattale. Mulje, et politsei saab serveerida valikuliselt vaid talle kasulikku infot, ei tööta kindlasti tema kasuks.

Nii tulebki küsida, mis kasu on soetatud kallitest tehnilistest võimalustest, kui need kriitilistes olukordades ei tööta või ei aita meil toimunut võimalikult täpselt mõista? Sama küsimus kerkis viimati Tartus, kus väljakutsele kiirustav politseibuss sõitis surnuks teed ületava noormehe. Siis ei töötanud politseibussis isegi videosalvestusseade. Ammendav salvestis pole vajalik ainult rikkujate süü fikseerimiseks, vaid ka politsei enda töö kontrolliks, hoidmaks ära hilisemaid süüdistusi politseiriigist ja liigsest jõukasutusest, seda eriti valdkonnas, kus detailil või ühel sekundil võib olla väga oluline ja mõnikord saatuslik roll.

Kõige lihtsam ja kasulikum on rääkida asjadest nii, nagu need tegelikult olid, ausust hinnatakse ja antakse ka pingelistes oludes tekkida võivad pisemad eksimused andeks. Või saab toimunust õppida, et olla tulevikus targem.