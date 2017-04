Avarcad on käsitööna valminud traditsioonilised nahast jalanõud Hispaania saarelt Menorcalt, mis on viimastel aastatel kogunud tähelepanuväärset populaarsust üle maailma just tänu oma vastupidavusele, kergusele ja mugavusele. Ka Eestisse on avarcad oma esimesed jalajäljed juba jätnud ja seda tänu Suvesuss´ile, mis on avarcade ainuke maaletooja.

Soojalt suvised ja mõnusalt mugavad avarcad sobivad vallutama nii rannaalleesid kui linnatänavaid. Samuti on need suurepärasteks sisejalatsiteks olenevalt töö iseloomust nii kontorisse, lasteaeda kasvatajale või oma lapsele. Suurepäraselt sobivad avarcad ka näiteks joogatajatele sest sedavõrd lihtne on jalad sussidesse panna ja sama kiirelt need ka sealt välja võtta, et matile jõuda.

Avarcadel ei ole soolisi ega vanuselisi piiranguid, vaid on mõeldud igas vanuses lastele, naistele ja meestele.

Klikka SIIA ja soeta oma lemmikavarcad, et ka sinu kõndimised oleksid kerged ja mugavad.

Jälgi meie tegemisi Facebookis, sest just sealt saad infot uute mudelite ja värvide saabumisest. Samuti saad silma särama nii meiepoolsete kui ka olemasolevate klientide postitustest, kuidas nende sõprus avarcadega on alguse saanud.

Rõõmsaid kõndimisi!

Toodete hinnad jäävad vahemikku 30-36 eurot.