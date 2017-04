Oleme väike perefirma, kes soovib oma sõpradele pakkuda kodust, kvaliteetset ning värskest toorainest valminud kodust toitu. Kogu toodang on inspireeritud vene köögist ning valminud idüllilises Haapsalus kahe õe käe all. Pelmeene on võimalik maitsta Haapsalu ühes meie lemmikus ning hubases kohvikus Hapsal Dietrich.

Retseptid on traditsioonilised ning põlvest põlve edasi pärandatud meie esivanematelt. Oleme retsepte natukene muutnud ning täiustanud neid veel suurema armastuse ja salanippidega, mis teevad meie toodangu eriti maitsvaks.

Soovime, et iga suutäis tooks vanemates esile lapsepõlvemälestusi ja turvalist kodutunnet. Teeme toidud hoole ja armastusega, et ka lapsed saaks enda mällu salvestada just need samad emotsioonid ja mälestused, mida saadakse põlvest põlve edasi kanda just nagu meie kanname oma retsepte.

Millised on meie tooted?

Meie toodete sortimenti kuuluvad enamasti vene köögist inspireeritud klassikud. Pelmeenide kogukonnas on meil pakkuda viie erineva lihaga pelmeene. Näiteks meie pere laste lemmikuteks on osutunud vanaema tšeburekid. Pakume erinevate täidistega vareenikuid. Neid nii magusaid, kui ka soolaseid. Vareenikute sortimendis on meil ka põnev valik veganitele. Pakume erinevate täidistega pannkooke. Meie tooted on eelnevalt sügavkülmutatud, mis tähendab, et tooted säilitavad oma värskuse ning toidu valmistamine on meie sõprade jaoks eriti lihtsalt ning kiireks tehtud. Lähitulevikuks on meil igasugu maitsvaid ja põnevaid mõtteid, mida soovime valmistama hakata.

Tellimine ning toodete kättesaadavus

Tegutseme Haapsalus, mis tähendab seda, et Läänemaa inimesed saavad kasvõi iga päev meie käest soetada enda lauale head ja paremat ning seda otse meie käest.Anname endast parima, et jõuda oma kaupadega igasugu laatadele. Tegutseme aktiivselt ka OTT- otse tootjalttarbijale kommuunis, mis annab võimaluse otse meie käest tooteid soetada ka igal pool mujal Eestis, kuhu on kokku kogunenud paljud mahetootjad Eestis, kes pakuvad kodumaist.

Paljud on harjunud, et pelmeenid on justkui argipäeva toit. Emme pelmeenide üheks missiooniks on inimesteni tuua teadmine, et meie valmistatud tooted sobivad väga hästi ka peolauale. Kui on soov kinkida emotsiooni, maitseküllust ning midagi südame ning armastusega tehtut, siis Emme Köögi tooted on selleks igati sobilik kraam. Arvame, et pelmeenid ei ole enam “igaks jhuks” sügavasse visatud kraam, mida viimase võimalusena kasutada. Usume, et argipäeviti peaks toituma samuti pidulikult, sest lihtsuses peitub hämmastav võlu.

Meie üldiste tegemistega, uudistega ning laatadest osavõttudega saate aktiivselt kursis olla meie Facebooki lehe kaudu.