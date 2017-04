Tööpostkasti laekus venekeelne pressiteade. Eks neid on varemgi tulnud, aga enamasti Dimitri Klenskilt, Vene saatkonnalt ja teistelt sellistelt. Seekordne tuli aga Eesti riigiasutuselt nimega maaeluministeerium. Teemaks nädalavahetusel peetav avatud kalasadamate päev.

Mida see näitab? Aga seda, et maaeluministeeriumi arvates on Eestis elavad ja töötavad venekeelsed ajakirjanikud idioodid, kes ei suuda lihtsamastki eestikeelsest tekstist aru saada. Ja ka seda, et Eesti riigiasutuse arvates on täiesti normaalne, kui nad ei suuda Eestis elades ja töötades eesti keelest aru saada. Jah, just – meie oma Eesti ajakirjanikud! Sest pressiteadete sisu ei anna küll põhjust arvata, et need on suunatud Venemaalt siia akrediteeritud ajakirjanikele.

Seega – ühelt poolt riik justnagu soovib, et siinsed venelased õpiksid eesti keelt, teisalt aga muudab ise selle soovi naeruväärseks. Kõlavad üleskutsed keelekümblusklassidest, lõimumisprogrammidest ja 60 : 40 eesti- ja venekeelsest õppest omandavad sellise suhtumise juures linnuke-sai-kirja-asi–tehtud-ja-unustatud-maine. Lisaks on asi ka väärikuses, Eesti riigi väärikuses.

*Tallinna vene lütseumi üks juhte Sergei Garanža pole aastakümnetega eesti keelt suutnud omandada.