Tallinnas Pärnamäe tee Rimi juures põles lahtise leegiga sõiduauto. Õnnetuses keegi kannatada ei saanud, kuid auto hävis täielikult.

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Annika Koppel ütles, et Häirekeskusele laekus kell 14.39 teade, et sõiduauto Toyota Sienna põleb kapoti alt.

"Teate kohaselt autos sees kedagi polnud, aga autos oli sees gaasiballoon mistõttu reageeriti suurte jõududega," rääkis Koppel. "Päästjad kustutasid auto, kuid see on hävis täielikult." Millest auto põlema võis minna, Koppel öelda ei osanud.

Õnnetuse ajal roolis olnud naine rääkis Õhtulehe fotograafile, et esialgu ei saanud ta arugi, et auto põleb. "Vaatasin, et kapoti alt hakkas suitsu tulema ja sõitsin siis teeäärde ja jätsin auto seisma. Siis nägin, et leek on väljas," räägis naine, kes hakkas seepeale auto ümbert inimesi eemale ajama. "Selle peale kästi mul endal eemale hoida. Karjusid, et tuleksin sealt ära, et äkki plahvatab," räägib šokis naine. "Üks mees ütles hiljem, et ta oli mulle vastu sõites juba näinud kuidas leek auto alt tuli, aga ma ise ei saanud midagi aru."

Juhtunule vaatamata on naine õnnelik, et kõik pääsesid eluga. "Ma viisin just lapsed ja kaks pooleteise aastast last lennujaama ära ja hakkasin koju tagasi sõitma. Mis siis oleks juhtunud kui nad oleksid ka autos olnud?" raputab naine pead. "Tühja sest tehnikast mis maha põles. Peaasi, et lapsi peal ei olnud."