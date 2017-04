Ettevõte Multšimees tegutseb kaunite aedade nimel – nendelt saad osta kvaliteetseid taimi ning kõike nendele vajalikku. Samuti pakuvad nad maastikukujundamise, maastikuhoolduse ja hekkide rajamise teenust.

Tooted:

- multšid

- istikud

- geotekstiilid

- aiatarvikud

- muruseemned

Elupuude hinnad algavad alates 3.50-st!

Milleks kasutada multši?

Multšiga katad peenra ääred ja põõsaalused ja saavutad korrektsed ning ühtlased pinnad, mis püsivad terve hooaja kestel.

Abiks aiapidajatele multši valikul – Multšimehe A-klassi dekoratiivmultš on mõeldud nõudlikumale kliendile, nimelt on see praktiliselt laastuvaba puhas männikoor.

B-klassi multš sobib suuremate alade katmiseks ja sisaldab osaliselt puidulaastu. Puidulaast muutub aja möödudes halliks ning multš kaotab oma dekoratiivse välimuse. Funktsionaalsuse mõttes pole neil toodetel suurt erinevust, kui välja arvata, et niiskust hoiab puukoor paremini, kuna on poorsem ja mida suurem protsent on koort, seda ühtlasem on multši kvaliteet.

Multšimehele teadaolevalt ei tooda A-klassi ehk laastuvaba 0-40mm fraktsiooniga dekoratiivmultši peale Multšimehe Eestis mitte keegi.

