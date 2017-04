Endine kõrge sõjaväeline autasu on tänapäeva Vene kultuuris üsna laialt kasutuses. Kes näeb selles austusavaldust langenud sõduritele, kes ammustest aegadest välja kaevatud propagandavahendit, kuid oranži-mustatriibuline lint kaunistab nii Vene patriootide rõivaid, tooteid müügilettidel ja lausa sushi-rulle.

Keisrinna Katariina II asutatud prestiižne sõjaväelise ordeni värvid olid kasutusel ka mõlema ilmasõja ajal, kuid 2005. aasta võidupäeva eel ja Ukraina revolutsiooni kiiluvees taasavastati Püha Georgi sümboolika ja ordeni värvides linti hakati seostama Vene patriotismiga. Hiljem propageeriti Georgi linti ka välismaal asuvate Vene kogukondade seas. Lindi värvivalik on seotud selle militaarse taustaga: oranž tähistab tuld ja must püssirohtu. Oranž on ka püha Georgi enda värv.

Lindi ajaloost on huvitav veel mõnedest allikatest leitud väide, et see oli üks sümbolitest, mida kandsid nõukogude-vastased venelased, kes võitlesid Natsi-Saksamaa poolel. Selle kohta leidub aga vähe kinnitusi (kuid palju vastuväiteid). Vene kodusõjas valgete poolel võidelnutest paljud olid ordeni kavalerid.