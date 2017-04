Karastusjookide maks kehtib Soomes 1940. aastatest saati ja kuigi toodete tarbimine on vähenenud, siis on tõsiasi, et Soome tarbijad ei ole läinud kõhnemaks, kirjutab Soome Toidu- ja Joogiliidu tööstuspoliitika osakonna juhataja Heli Tammivuori.

"On kahetsusväärne, et poliitikud õigustavad toidumakse järjest rohkem rahvatervise aspektiga, kuigi tegelik eesmärk on üksnes saada raha riigieelarvesse, tasalülitades sellega terve tööstussektori konkurentsivõimelisuse.

Karastusjookide maks kehtib Soomes 1940. aastatest. Maksu on tõstetud kaks korda alates 2011. aastast ja selle tulemusel on vähenenud ka maksustavate toodete tarbimine. Kuigi toodete tarbimine on vähenenud, siis on tõsiasi, et Soome tarbijad ei ole läinud kõhnemaks, sest joogid on asendatud lihtsalt teiste toodetega, mis sisaldavad suhkruid.